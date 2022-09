L'OL écarte un départ de Florent Da Silva

L'ADN OL. Cet été, les dirigeants rhodaniens ont indiqué qu'ils souhaitaient revenir aux fondamentaux et mettre en place un nouveau projet basé sur les talents made in Lyon. Outre les retours d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l'OL a aussi prolongé les contrats de Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Rayan Cherki tout en donnant plus de responsabilités à Castello Lukeba et Malo Gusto. Mais tous les jeunes n'ont pas la même chance. En début de semaine, L'Equipe a révélé que Florent Da Silva (19 ans), qui n'entre visiblement pas dans les plans de Peter Bosz, s'était réuni avec ses proches afin de demander la résiliation de son contrat.

Lassé et agacé par son traitement, le joueur sous contrat jusqu'en 2025 souhaiterait donc claquer la porte. Ce qui n'est pas le cas à en croire Vincent Ponsot, interrogé par olympique-et-lyonnais. «Je ne suis pas au courant qu’il souhaite être libéré de son contrat. C’est un très jeune joueur encore. On avait trouvé des clubs en prêt qui n’ont finalement pas donné suite. Aujourd’hui, il est avec les Pro2 et ça génère peut-être une frustration mais on le rencontrera. Pour l’instant, Florent est dans notre projet. Ca revient peut-être à cette problématique de cette période de transfert qui n’a pas assez généré de départ. On a beaucoup de joueurs dans l’effectif et on regrette qu’un joueur comme Florent Sanchez ne soit pas dans le groupe pro mais ça reste un très jeune joueur et il fait partie du projet. Pour nous, il n’y a pas de résiliation et s’il y a une frustration chez lui, on en reparlera». Affaire à suivre...