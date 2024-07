Fayza Lamari lâche ses vérités sur le divorce entre le PSG et Kylian Mbappé

On l’a vu en larmes lors de la présentation grandiose de son fils Kylian au Real Madrid. Mère du talent français, Fayza Lamari a enfin réussi à placer son fils chez les Merengues. Une consécration que le champion du monde 2018 devra confirmer sur le terrain, aux côtés des stars madrilènes, championnes d’Europe en titre. Heureux de commencer leur nouvelle vie en Espagne, les Mbappé n’ont, jusqu’ici, pas évoqué le PSG. Le divorce entre Kylian et le club de la capitale a été douloureux et le nouvel attaquant de la Casa Blanca a pris le soin de ne pas revenir sur cet épisode face aux médias espagnols.

Du coup, c’est sa mère qui s’y est collée dans un long entretien accordé au Parisien. Et pour Fayza Lamari, ce divorce a certes fait parler, mais elle a tout de même tenu à remercier les Rouge et Bleu. « Ce qui s’est passé à Paris est comparable à une séparation. (…) Aujourd’hui, Kylian est à Madrid et on peut non seulement remercier Monaco mais aussi Paris. C’est quand même le PSG qui lui a fait confiance à 18 ans, qui a mis cette somme-là sur lui… Il leur a bien rendu, je pense. » Cependant, si la mère du numéro 9 madrilène n’a pas oublié de remercier Paris, elle ne compte pas pour autant faire de cadeaux aux dirigeants franciliens.

Les Mbappé ne lâchent rien au PSG

Pour rappel, alors qu’un gentleman agreement avait été évoqué entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi au début de la saison 2023/2024, cet accord semble avoir volé en éclats. Et aujourd’hui, les Mbappé réclament environ 100 M€ au PSG. « C’est désormais entre les mains des représentants de Kylian. Mais je fais confiance au PSG pour que très rapidement, ça rentre dans l’ordre. On vient de recevoir un courrier de réponse de leur part. Des décisions vont être prises », a-t-elle indiqué, avant de conclure.

« On en est là. J’espère que tout cela ne viendra pas ternir tout ce qu’on a vécu, qu’on ne restera pas sur ça », a-t-elle confié, avant d’ajouter que l’affaire pourrait aller devant les tribunaux si le conflit venait à durer. « Si on n’a pas le choix, oui, forcément. Maintenant, j’espère vraiment que le contrat qu’on a signé il y a deux ans sera respecté. » Le PSG a sans doute reçu le message cinq sur cinq. Il va devoir sortir le chéquier, car le clan Mbappé n’est pas près de s’asseoir sur un tel jackpot.