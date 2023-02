Rennes, FC Bâle : les plus grands clubs de Bundesliga s’arrachent la sensation Andy Diouf

Il est parti en catimini de Rennes l’été dernier après sept petites apparitions chez les pros pour gagner en temps de jeu, barré notamment par une forte concurrence au milieu de terrain en Bretagne. En quelques mois, Andy Diouf (19 ans) s’est mis tout le monde dans la poche au FC Bâle au point de devenir un joueur incontournable du club suisse aussi bien en Championnat qu’en Conférence League (27 matches 2 buts 1 passe décisive toutes compétitions confondues) où Bâle est d’ailleurs toujours qualifié.

Prêté avec option d’achat par le club breton (selon nos informations, le club suisse est d’ores et déjà prêt à la lever), ce milieu de terrain offensif, capable d’évoluer aussi bien en 8 qu’en 10, a montré l’étalage de ses nombreuses qualités au sein du club bâlois. Joueur athlétique, intelligent, puissant et rapide, il est doté d’une belle frappe de balle même s’il doit encore progresser dans ce secteur du jeu, ce dernier ne prenant pas assez sa chance. Sacré à deux reprises meilleur joueur de la 20e puis de la 21e journée de Super League, Andy Diouf régale et monte en puissance.

Les cadors de Bundesliga friands de joueurs français sont là

Interrogé par nos soins, son représentant, Alfonso Stellittano nous explique les raisons de son épanouissement de l’autre côté des Alpes. «Andy est très heureux en Suisse, il s’épanouit bien et ne regrette absolument pas son choix, le FC Bâle est un très grand club et c’est l’endroit parfait pour progresser et se mettre en valeur». L’international tricolore U20 géré par l’agence SBE Management, qui avait d’ailleurs marqué deux buts en novembre dernier avec l’Equipe de France face à l’Indonésie puis l’Arabie Saoudite, est donc parfaitement épanoui dans son nouvel environnement.

Rennes pourrait regretter d’avoir laissé une option d’achat dans le prêt du joueur. Mais le FC Bâle n’est pas tiré d’affaire pour autant. Car déjà de nombreux clubs rôdent, attirés par le profil et la marge de progression énorme du joueur. Selon nos informations, tout le gratin du football allemand suit les performances du joueur de même que quelques clubs anglais. Il faudra donc suivre avec attention le mercato estival pour connaître la future destination du milieu de terrain tricolore de 19 ans, qui n’a sans doute pas fini de faire parler de lui, et bien plus vite qu’on ne le pense puisqu’il tentera de qualifier les siens pour le tour suivant de la Conférence League face à Trabzonspor jeudi soir.