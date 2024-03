Süper Lig : Galatasaray renverse le Besiktas et remporte le derby

La 28ème journée de Süper Lig, championnat turc, était marquée par une affiche dorée tant attendue. Le club de Besiktas ouvrait les portes de son Tüpraş Stadyumu à son ennemi juré stambouliote de Galatasaray. Les troupes de Mauro Icardi pointaient, avant le coup d’envoi, en tête du classement, tandis que les Aigles Noirs étaient au pied du podium avec une 4ème place. Ce duel sentait bon la poudre entre deux géants du football turc.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Galatasaray 75 28 43 24 3 1 58 15 4 Besiktas 46 28 7 14 4 10 39 32

Au cours d’une partie relativement équilibrée, où les deux équipes ont tenté plus d’une dizaine de frappes, ce sont bien les joueurs de Galatasaray qui sont venus s’imposer sur la plus petite des marges (0-1) avec l’ouverture du score rapide sur un but CSC du milieu Al-Musrati. Le weekend prochain, les joueurs de Galatasaray affronteront Rizespor, tandis que le Besiktas jouera contre Gaziantep.