Thomas Meunier règle ses comptes avec Trabzonspor

Une arrivée dans le nord de la France qui a fait du bruit en Turquie. En quête d’un latéral droit expérimenté pour venir suppléer Tiago Santos, le LOSC a touché le gros lot en s’attachant les services de Thomas Meunier. Passé par le Paris Saint-Germain entre 2016 et 2020 (128 matchs pour 13 buts toutes compétitions confondues avec le club de la capitale, le défenseur de 32 ans était parti au terme de son aventure en Allemagne, du côté de Dortmund. Après avoir renoué le contact avec les représentants du Belge, Lille et son président Olivier Létang ont obtenu la signature, à moindre coût, du principal concerné qui s’est engagé avec les Dogues pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026.

Toutefois, son retour en France a fait grincer des dents sur les bords du Bosphore. La raison ? Seulement cinq mois après son arrivée à Trabzonspor, Thomas Meunier a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le club turc, et ce, à un an du terme de son bail avec les Bordo-Mavi. Furieux contre cette rupture de contrat jugée unilatérale, le dernier 3e de Süper Lig et son président Ertuğrul Doğan avaient, par la suite, informé le Belge et son entourage via un communiqué officiel qu’ils s’apprêtaient à engager des poursuites judiciaires à son encontre. Une situation inédite qui a poussé Lille à se rapprocher de la FIFA suite à l’accord de principe trouvé avec le natif de Saint-Ode et attendre le feu vert de l’instance mondiale pour valider sa venue.

Quelques jours après l’officialisation de son transfert à Lille, Thomas Meunier a souhaité faire le point sur son départ polémique de Turquie. Via les réseaux sociaux, l’international belge (66 sélections, 8 buts) a considéré qu’il était en droit d’activer la clause de libération de son contrat à Trabzonspor. «Après avoir été cloué au pilori par plus d’une personne, et ce, gratuitement, il est maintenant temps de remettre les pendules à l’heure. J’ai respecté à 100% les accords convenus et approuvés avec et par Trabzonspor. Il y avait une clause me permettant de résilier unilatéralement mon contrat gratuitement avant le 15 juillet 2024 au plus tard en cas de transfert vers un club non turc. L’intention et l’ajout de cette clause avaient été acceptés parce que j’étais arrivé au club gratuitement et donc, un départ gratuit était possible comme convenu entre les parties après l’Euro, permettant à Trabzonspor, compte tenu du délai, de trouver un replaçant sans aucun problème», a détaillé l’ancien Parisien.

Tout en exprimant son mécontentement envers le communiqué de son ex-club, Thomas Meunier a révélé qu’il comptait, à l’origine, honorer son engagement avec les Bordo-Mavi. «J’étais bel et bien parti pour jouer une autre saison en Turquie lorsque Lille et moi sommes entrés en contact vers 18h le 15 juillet. À 21h30, je suis rentré de mes vacances en Grèce et j’ai immédiatement envoyé le document me permettant d’activer ma clause de libération à Trabzonspor. Lille a contacté Trabzonspor en même temps. Trabzonspor a confirmé qu’ils avaient bien reçu la demande. Donc, ma clause a bien été respectée, tant en termes de timing que d’approche… Le communiqué de presse des représentants du club turc est complètement déplacé, mon nom et mes principes sont piétinés sans raison valable. Je n’ai contacté personne 5 minutes avant la fin de ma clause de libération. Cette clause faisait partie de l’accord contractuel que nous avons signé lorsque je suis arrivé à Trabzon et ne concerne en aucun cas une manière de me libérer pour des raisons familiales. Aucune compensation financière n’était prévue», a-t-il ajouté sur son compte X. Le message est passé !