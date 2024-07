Thomas Meunier débarque à Lille

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Thomas Meunier est un joueur du LOSC. Après avoir perdu Leny Yoro, mais attiré Ethan Mbappé et Ngal’ayel Mukau en provenance du KV Mechelen en début de mercato, c’est un joueur avec un peu plus de bouteille qui débarque dans le nord. Ce vendredi, les Dogues ont officialisé l’arrivée de l’international belge (66 sélections, 8 buts), qui était d’ailleurs présent dans les rangs des Diables Rouges lors de l’Euro 2024, avant de se blesser.

La suite après cette publicité

«Le LOSC est heureux d’officialiser l’arrivée de Thomas Meunier (32 ans) chez les Dogues. L’international belge (66 sélections), qui a signé un contrat de deux saisons, portera le maillot lillois jusqu’en 2026. À aujourd’hui 32 ans, Thomas Meunier devient le quinzième belge à rejoindre les Dogues. Sous les couleurs du LOSC, il retrouve la Ligue 1, championnat qu’il connaît parfaitement», indique le communiqué du club nordiste.

À lire

LOSC : Thomas Meunier justifie son retour en Ligue 1

Un retour en France, quatre ans après

Recruté par le PSG à l’été 2016, dans le prolongement d’un Euro bluffant avec les Diables Rouges, Meunier aura pris part à 128 rencontres avec le club de la capitale, jusqu’à son départ pour Dortmund en 2020. Rapidement devenu titulaire en Allemagne, le natif de Sainte-Ode avait finalement été rattrapé par des blessures à répétition. Cette saison, le Belge avait même été mis à l’écart du groupe des Marsupiaux par Edin Terzic, avant de finalement résilier son contrat et de rejoindre Trabzonspor librement à l’hiver.

La suite après cette publicité

Auteur d’une deuxième partie de saison de qualité (14 matches de Süper Lig, pour 1 but et 5 passes décisives), Meunier a finalement mis un terme à sa collaboration avec le club turc. Si le média turc Sport Digitale indiquait que le Belge avait activé une clause lui permettant de rejoindre « un club plus proche de sa région natale », ce départ aurait rendu furieux le président des Bordo-Mavi, Ertugrul Dogan. Certains médias turcs assurent qu’il devrait même intenter une action en justice contre son ancien joueur. Mais quoi qu’il en soit, Meunier est désormais un joueur de Lille, et ce, après avoir obtenu l’autorisation de la FIFA. Et c’est une véritable plus-value que le joueur de 32 ans devrait apporter au groupe de Bruno Genesio.