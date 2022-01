Wolverhampton : le prix d'Adama Traoré

Selon le média espagnol SPORT, les Wolves réclameraient 22 millions d’euros pour l’international espagnol, qui devrait quitter le club cet hiver ou en juin prochain. Adama Traoré, dont le contrat en Angleterre se termine en juin 2023, serait l’un des principaux objectifs du FC Barcelone pour son nouveau projet sportif. L’ailier de Wolverhampton serait pour le club catalan l’option la plus sûre pour remplacer Ousmane Dembélé au cas où le Français ne renouvellerait pas son contrat qui se termine en juin prochain.

La suite après cette publicité

Tottenham et West Ham seraient aussi intéressés par le joueur formé au Barça, qui entretiendrait de bonnes relations avec plusieurs joueurs et membres du staff catalan et qui aimerait bien revenir à Barcelone. Jorge Mendes, l'agent de l'Espagnol de 25 ans, aurait déjà eu des contacts avec les dirigeants barcelonais, mais le sort de Dembélé conditionnerait la réalisation de son transfert.