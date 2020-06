Vidéo : l'enchaînement somptueux de Karim Benzema face à Valence !

Karim Benzema a une nouvelle fois étincelé sous les couleurs du Real Madrid, lors du succès merengue face à Valence, en clôture de la 29e journée de Liga. Décisif par deux fois, il a lancé le Real sur la voie du succès, précis dans son duel avec Cillessen sur une offrande d'Eden Hazard pour ouvrir le score (51e).

Pas rassasié, en fin de match, il a parachevé le succès merengue d'un sublime enchaînement, contrôle du droit pour éliminer le pauvre Hugo Guillamon et volée du gauche pleine lucarne, qui fera le tour du globe (3-0, 86e). Ses 15e et 16e buts de la saison lui permettent de grimper à la 5e place du classement des plus grands buteurs de l'histoire du Real Madrid. Il dépasse le mythique Ferenc Puskas avec 243 buts.

Le deuxième but somptueux de Karim Benzema face à Valence