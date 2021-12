Porto-Atlético : Pepe s’attaque à Clément Turpin et au VAR

Alors qu’il avait son destin entre ses mains, Porto a laissé échappé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mardi soir. Le club portugais a été battu 1-3 par l’Atlético de Madrid dans la « finale » du groupe B, une rencontre tendue et marquée par les cartons reçus par Carrasco à la 67e minute et Wendell trois minutes plus tard.

La suite après cette publicité

Pepe n’a semble-t-il pas apprécié la décision de Clément Turpin d’expulser son coéquipier et l’a fait savoir après le match. « Le VAR est là pour aider mais aujourd’hui, il ne nous a pas aidés », a-t-il déclaré. « Nous voulions calmer les esprits car nous étions plus forts sur le terrain. Mais en deux transitions, ils ont marqué deux autres buts. » Avec cette défaite, Porto finit troisième de sa poule et sera reversé en Ligue Europa.