Ligue des Champions : l'Atlético de Madrid qualifié, l'AC Milan éliminé, le Real Madrid assure la première place

Après la victoire du PSG contre le Club Bruges (4-1) et la qualification du RB Leipzig en Ligue Europa, après avoir battu Manchester City (2-1), la dernière journée de Ligue des Champions se poursuivait ce mardi soir, avec des matches décisifs. Si Liverpool est assuré d'être qualifié et en tête, la course à la deuxième place aura été acharnée jusqu'au bout. Opposé à des Reds remaniés, l'AC Milan devait à tout prix s'imposer pour voir les 8e de finale. La soirée avait parfaitement débuté pour les hommes de Pioli, après l'ouverture du score de Tomori (1-0, 29e). Mais avant la pause, l'inévitable Salah égalisait et plombait les Rossoneri (1-1, 36e).

Après une lourde erreur de Tomori devant son but, Maignan pouvait repousser... mais directement sur la tête d'Origi (2-1, 58e). Un événement terrible pour les Milanais, qui passaient derniers du groupe B, derrière Porto et l'Atlético de Madrid. Incapable de réagir après avoir concédé le second but, l'AC Milan termine donc prématurément sa campagne européenne. Du côté du Portugal, l'Atlético de Madrid se déplaçait sur la pelouse du FC Porto et espérait une mauvaise opération de l'AC Milan.

L'Atlético a fait craquer Porto

Mais rien n'a été facile pour les Colchoneros, qui ont vu Suarez sortir en pleurs dès la 13e minute et ont énormément souffert et pouvaient remercier Oblak. Totalement contre le cours du jeu, Griezmann a délivré l'Atlético en reprenant un corner décisif avant l'heure de jeu (1-0, 56e). Les Colchoneros ont été contraints de terminer la rencontre à dix, après l'expulsion de Carrasco, coupable d'un vilain geste sur le cou d'Otavio (67e).

Le match a ensuite dégénéré après une bagarre générale et Wendell a été expulsé après un coup de coude sur la gorge de Cunha, quelques minutes après (70e). Au bout du suspense et après que les deux équipes soient réduites à dix, Correa scellait le score en toute fin de match grâce à Correa et De Paul (89e, 90e+1) alors que Sergio Oliveira a sauvé l'honneur sur penalty (90e +5). Avec cette victoire 3-1, c'est donc l'Atlético de Madrid qui s'est qualifié pour la suite de la compétition à l'instar des joueurs de Porto, relégués en Ligue Europa.

Le Real Madrid punit l'Inter Milan, Haaland inscrit un doublé

Dans le groupe D, l'autre choc de la soirée était entre le Real Madrid et l'Inter Milan. Alors que les deux équipes sont déjà assurées de disputer le tour suivant, l'Inter Milan espérait faire tomber Madrid, dans son antre du Santiago Bernabéu. Dominateurs et dangereux devant le but, les Nerazzurri ont failli mettre à mal les Merengues en début de rencontre, mais comme souvent depuis le début de la saison, le Real sait se montrer efficace. Bien décalé par Rodrygo, Kroos lâchait une belle frappe puissante pour ouvrir le score (1-0, 17e). Réduits à dix après l'expulsion de Barella (62e), l'Inter Milan n'a pu renverser le score et a concédé un second but, après une sublime frappe enroulée d'Asensio (2-0, 78e). Les Nerazzurri terminent donc à la deuxième place. Assuré de disputer la Ligue Europa, le Sheriff Tiraspol a arraché le match nul contre le Shakhtar. Après un but de Fernando (1-0, 42e), Nikolov sauvait les siens dans les arrêts de jeu (1-1, 90e+3).

Pour le dernier groupe de la soirée, le Borussia Dortmund termine parfaitement et s'est nettement imposé face au Besiktas (5-0), grâce à des réalisations de Malen (29e), Reus (45e+2, 53e) et un doublé de Haaland (69e, 81e), tout juste entré en jeu. Cependant, le BVB poursuivra sa saison européenne en Ligue Europa. Éliminé, le Besiktas termine sans le moindre point pris. Déjà assuré d'être en tête, l'Ajax a également délivré un récital contre le Sporting Portugal (4-2). Haller (8e), Antony (42e), Neres (58e), Berghuis (62e) ont marqué, mais le Sporting termine deuxième du groupe.

Les résultats de la soirée