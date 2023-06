Les premiers choix forts de Luis Enrique au PSG, Marcus Rashford va signer le contrat du siècle avec Manchester United

Luis Enrique compte sur Neymar et Verratti

En France, le mercato du Paris Saint-Germain et les contours de l’effectif commencent doucement à se dessiner, à mesure que Luis Enrique se rapproche du club de la capitale pour s’asseoir sur le banc. Et comme l’indique L’Équipe dans ses pages intérieures, l’Espagnol va être «le premier relanceur» ! «La future nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur du PSG pourrait ouvrir un nouveau chapitre. Celui où Neymar et Marco Verratti, entre autres, retrouveraient un rôle important.» Le Brésilien n’a plus forcément envie de quitter le club car il a une excellente relation avec le coach depuis leur collaboration au Barça durant 3 saisons. Et l’Italien verrait d’un bon œil également l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a toujours apprécié le milieu de terrain et compte sur lui la saison prochaine. «Le petit hibou a déjà confié en privée son envie de rester à Paris la saison prochaine.» Même son de cloche dans les pages intérieures du Parisien qui titre les «dossiers chauds qui attendent Luis Enrique» à Paris. Entre Neymar, Verratti ou Fabian Ruiz, l’ancien coach du Barça va devoir trancher dans le vif ! Il est attendu pour ça dans la capitale française…

Manchester United va couvrir d’or Marcus Rashford

Marcus Rashford va prolonger son contrat avec Manchester United ! Et comme le reprend le Daily Mirror, c’est «Marcus Cashford» désormais car l’international anglais pourrait toucher avec son nouveau contrat «plus de 115 M€ soit près de 440 000 € par semaine» rapporte le tabloïd. Ce qui ferait de lui le plus gros salaire de l’effectif. La direction prévoit de financer cette augmentation en procédant à un échange de salaire avec David De Gea. Bref, comme l’indique également le Daily Star, «Rashford va toucher le pactole avec son nouveau contrat à Manchester United» !

Nouveau record pour CR7 avec le Portugal

Ce soir, le Portugal affronte l’Islande et c’est l’occasion pour la légende Cristiano Ronaldo d’honorer sa 200e sélection avec le maillot de la Seleção ! O Jogo lui accorde une superbe Une ce matin et placarde qu’il est «sans limites» ! «Ronaldo bat le record des 200 matches pour la sélection et assure qu’il a encore "beaucoup à donner"», écrit le quotidien sportif. A Bola lui rend également un vibrant hommage et rappelle cette statistique effrayante des 200 sélections. «Je n’abandonnerai jamais la Seleção», a clamé le meilleur buteur de l’histoire du pays. C’est ce que reprend aussi le Correio da Manhã car CR7 a la Seleção dans le sang et à 38 ans il espère encore disputer une dernière grande compétition internationale avec son pays.