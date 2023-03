Ligue Europa : le tirage au sort complet des quarts et des demi-finales !

Place aux quarts de finale de la Ligue Europa ! Si aucun club français n’est qualifié pour la suite de cette compétition, ce tirage, prévu à 13h, était forcément très suivi par les Français. La raison ? En cas de bon parcours du Feyenoord, dernier candidat néerlandais, les Pays-Bas pourrait passer devant la France à l’indice UEFA et donc perdre la quatrième place en Ligue des champions prévue avec la réforme. Petite précision importante, à l’instar de la Ligue des Champions, les tirages au sort des demi-finales et de la finale étaient également réalisés ce jour.

Tombeur d’Arsenal au terme d’une fatidique séance de tirs au but, jeudi soir, le Sporting était au rendez-vous des quarts de finale. Tout comme Manchester United, facile vainqueur du Betis (5-1 sur la double confrontation). Parmi les autres favoris au titre final, la Juventus, qualifiée aux dépens de Fribourg (3-0 sur les deux matches en 8es), représentera l’Italie. Au même titre que l’AS Roma de José Mourinho. Pour le reste, l’Union Saint-Gilloise (Belgique), le Séville FC (Espagne), le Bayer Leverkusen (Allemagne) et donc le Feyenoord (Pays-Bas) tenteront de tirer leur épingle du jeu. Et le verdict est tombé…

Manchester United défiera encore un club sévillan, le Sporting pour la Juve !

Grand favori de la compétition, Manchester United défiera le Séville FC, en grande difficulté en championnat. De son côté, la Juventus affrontera le Sporting. Pour le reste, le Bayer Leverkusen, bourreau de l’AS Monaco en barrages, devra se défaire de l’Union Saint-Gilloise. A noter également un remake de la dernière finale de Conference League avec une opposition entre l’AS Roma de José Mourinho et le Feyenoord.

Pour le dernier carré, le vainqueur de Manchester United-Séville FC sera opposé au vainqueur de Juventus-Sporting. Un tirage qui pourrait donc donner lieu à un gros choc entre les Red Devils et la Vieille Dame. L’autre demi-finale confrontera le vainqueur de Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise au vainqueur de Feyenoord-AS Roma. À noter que les quarts de finale se dérouleront le 13 et 20 avril. Les demi-finales auront, quant à elles, lieu le 11 et 18 mai. La finale étant, elle, programmée le 31 mai prochain.

Le tirage complet des quarts de finale

Match 1 : Manchester United - Séville FC

Match 2 : Juventus - Sporting

Match 3 : Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Match 4 : Feyenoord - AS Roma

Le tirage complet des demi-finales

Vainqueur du match 2 vs Vainqueur du match 1

Vainqueur du match 4 vs Vainqueur du match 3

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de la Ligue Europa

Union Saint-Gilloise (Belgique)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Sporting (Portugal)

AS Roma (Italie)

Séville FC (Espagne)

Manchester United (Angleterre)

Juventus (Italie)

Feyenoord (Pays-Bas)