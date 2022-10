Premier League : Liverpool tombe sur le terrain de Nottingham Forest !

Un duel de Reds ce samedi sous un beau soleil au City Ground, pour le match d'ouverture de la 13e journée de Premier League. Lanterne rouge du championnat, Nottingham Forest recevait Liverpool dans un affrontement entre deux équipes aux dynamiques opposées : les hommes de Jürgen Klopp, septième avant ce week-end restaient sur deux succès face à Manchester City et West Ham, tandis que les Tricky Trees n'avaient plus connu le goût de la victoire depuis la deuxième journée face aux Hammers. Une réaction était donc attendue de la part des joueurs de Steve Cooper, prolongé jusqu'en 2025 au début du mois d'octobre malgré la série négative.

En blanc cet après-midi, Liverpool prenait le rythme de la rencontre à son compte, faisant reculer le bloc rouge dans son propre camp. Si les locaux tentaient quelque peu de faire remonter le ballon pour se donner de l'air, Carvalho, mis en échec par Henderson (11e) et ratant sa tête (24e), puis Firmino, trop imprécis sur corner (13e) s'adjugeaient les premières occasions, sans danger. Forest arrivait néanmoins à se procurer quelques tirs en contre, mais Alisson était vigilant face à Kouyaté (19e), Awoniyi (25e) et Lingard (31e). Moins en vue qu'à son habitude, Salah ne mettait pas assez de puissance pour tromper le portier anglais adverse (30e).

Forest se relance enfin

Surpris par la remise de Van Dijk de la tête à la suite d'un coup de pied de coin, Firmino était seul mais trop court pour toucher le ballon (38e). Le symbole d'une première période en demi-teinte des Reds, dominants dans le jeu mais manquant de lucidité dans le dernier geste. Au retour des vestiaires, Salah se retrouvait tout seul sur un coup franc lointain mais ratait complètement sa reprise (51e). Sur un centre puissant devant le but, Awoniyi reprenait le ballon et trompait Alisson à bout portant pour ouvrir le score en faveur des locaux (1-0, 55e), avant de trouver Gibbs-White, dont l'occasion du break était contrée par la défense (58e).

Déjà battu sur l'ouverture du score adverse, Alisson restait néanmoins rassurant dans ses buts pour garder les siens dans le match, auteur d'une belle parade face à l'entrant B. Johnson (69e), avant de capter en deux temps le tir bas de Yates (77e). Comme en première période, le LFC s'en remettait au jeu long pour trouver des options dans la surface de réparation. Malgré tout, Alexander-Arnold s'offrait une belle tête dans zone de vérité, contrée par les poings d'Henderson devant sa ligne (85e) avant que l'autre portier sur le terrain ne s'illustre dans la foulée face à Yates (86e). Sur le coup de pied de TAA, Van Dijk surprenait encore les siens d'une remise au second poteau (90e) mais perdait son duel face à Henderson (90+2e). Nottingham Forest s'offre un succès de prestige sur la plus petite des marges (1-0) et n'est plus lanterne rouge du championnat, Liverpool reste 7e au classement.