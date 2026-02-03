Déjà un problème pour la CAN Féminine au Maroc

À moins de deux mois du coup d’envoi prévu le 17 mars, l’organisation de la CAN féminine 2026 est plongée dans une grande incertitude. Initialement attribuée au Maroc, la compétition pourrait finalement se tenir en Afrique du Sud, à la suite d’une déclaration surprise de la vice-ministre sud-africaine des Sports, Peace Mabe. Une annonce qui a immédiatement semé le trouble, d’autant qu’elle n’a pas été confirmée par la CAF. Dans la foulée, le ministre sud-africain des Sports a tenu à temporiser, affirmant qu’aucune décision officielle n’avait été prise et que le Maroc restait, à ce stade, le pays hôte désigné selon RMC Sport. Il a précisé que l’Afrique du Sud s’était simplement dite prête à soutenir la CAF en cas de besoin, dans le cadre d’options de repli encore à l’étude.

Ce flou intervient dans un contexte déjà tendu entre le Maroc et la CAF, quelques semaines après la finale polémique de la CAN masculine perdue face au Sénégal. Les sanctions infligées à plusieurs joueurs marocains, dont Achraf Hakimi et Ismaël Saibari, ainsi qu’à la Fédération royale marocaine de football, lourdement amendée, ont ravivé les crispations. La réclamation marocaine, rejetée par la CAF, a également laissé des traces. Ces éléments nourrissent les spéculations autour d’un éventuel désengagement du Maroc pour la CAN féminine, même si officiellement, aucune relocalisation du tournoi n’a encore été actée.