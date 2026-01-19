CAN 2025 : le Maroc publie un communiqué pour réclamer des sanctions contre le Sénégal !

La finale de la CAN 2025 n’a pas fait la publicité du football. Le Sénégal a certes remporté la deuxième Coupe d’Afrique de son histoire, mais les incidents survenus sur et en dehors du terrain risquent de faire jaser pendant un certain temps. Les Lions de la Teranga risquent dans un premier temps d’être lourdement sanctionnés après leur choix de quitter la pelouse du stade de Rabat après le penalty sifflé pour le Maroc à la 96e minute. C’est en tout cas ce que la FIFA a clairement laissé entendre dans un communiqué publié ce matin.

«Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l’essence même du football. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd’hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire.»

«Un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes»

Cet après-midi, c’est au tour du Maroc de réagir via sa fédération. «La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce qu’elle va recourir aux procédures légales auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi que de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) afin de statuer sur le retrait de l’équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l’équipe nationale marocaine, ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision, suite à l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs », indique la FRMF dans communiqué publié sur le site officiel de la FRMF, avant de poursuivre.

« Par ailleurs, la FRMF adresse ses vifs remerciements à l’ensemble du public marocain qui est resté fidèle à l’équipe nationale par sa présence massive et son soutien inconditionnel pendant l’ensemble les matchs de la sélection nationale ainsi que des autres rencontres. Elle remercie également toutes les personnes ayant contribué au succès de cette compétition continentale». Si elle félicite le public marocain pour son comportement, la fédération marocaine ne s’est en revanche toujours pas exprimée sur le comportement inadmissible de certains ramasseurs de balle et du joueur Ismaël Saibari dans l’affaire de la serviette avec Yevhann Diouf ni sur l’annulation forcée de la conférence de presse de Pape Thiaw en raison du mauvais comportement des journalistes présents dans la salle.