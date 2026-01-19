CAN 2025 : le Sénégal risque très gros !

La CAN 2025 s’est terminée hier soir à Rabat, avec une victoire assez chaotique du Sénégal face au pays hôte en finale (1-0). Mais dans ces heures qui ont suivi le sacre sénégalais, on parle plus de ce qui s’est passé en fin de rencontre, avec les Lions de la Teranga qui sont rentrés au vestiaire, que du titre en lui-même. Très agacées par un penalty accordé au Maroc, que Brahim Diaz ratera par la suite, les troupes de Pape Thiaw ont ainsi quitté la pelouse temporairement, avant de revenir, haranguées par Sadio Mané notamment.

Depuis, d’autres drôles d’histoires ont fait surface, comme l’affaire des serviettes d’Edouard Mendy, que les ramasseurs de balle marocains ont tenté de subtiliser à plusieurs reprises. Ismaïl Jakobs a lui pris la parole pour laisser entendre que le Maroc avait quelque chose à voir dans le forfait de plusieurs joueurs sénégalais, malades juste avant et pendant le match… Enfin, la FIFA a communiqué pour critiquer, très sévèrement, les agissements des Sénégalais…

Des joueurs sénégalais absents du Mondial ?

De son côté, la CAF a aussi annoncé que des mesures seraient prises. Si le Sénégal n’a pas perdu sur tapis vert parce que le match n’a pas été officiellement interrompu, tout comme la fin de la rencontre n’a jamais été prononcée par l’arbitre, il y a des membres de la délégation sénégalaise qui risquent gros lors de la commission de discipline de la CAF. A commencer par Pape Thiaw, le sélectionneur. Certains joueurs qui ont quitté la pelouse auraient aussi dû écoper d’un deuxième carton jaune et donc être expulsés, et pourraient donc l’être à titre rétroactif.

Le média AS, qui se base notamment sur le règlement de la compétition, explique que la Fédération Sénégalaise risque une amende de 50.000 à 100.000 euros, ce qui ne serait pas forcément catastrophique. En revanche, le journal indique que les joueurs et entraîneurs impliqués dans cette histoire pourraient être suspendus de 4 à 6 matchs, et que cette sanction serait valable pour les matchs de la Coupe du Monde 2026. Plusieurs joueurs sénégalais risquent donc de manquer les rencontres de poules face à la France, contre la Norvège et contre le quatrième membre de ce groupe I…