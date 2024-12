Juventus : Thiago Motta répond à Buffon

Il y a quelques jours, la légende Gianluigi Buffon avait eu des mots forts au moment d’évoquer sa Juventus et Thiago Motta. L’ancien gardien emblématique de la sélection italienne avait reproché le manque de personnalité de l’équipe par moment. « Dans cette Juventus, il faut centraliser le leadership vers le style de jeu et l’entraîneur. Les joueurs sont d’excellente qualité, comme l’exige la Juventus, mais ils ne doivent pas devenir de simples exécutants de quelque chose qui leur est demandé. Ils doivent aussi avoir la personnalité pour faire certains choix qui vont parfois au-delà des instructions. L’équipe manque de personnalité, mais c’est normal, c’est une équipe renouvelée qui a décidé d’adopter une conviction qui pourrait être juste, qui est centrée sur le style de jeu. L’entraîneur est celui qui fait preuve du plus de leadership», avait-il lancé. Une analyse qui a fait réagir forcément.

Ce vendredi, en conférence de presse, Thiago Motta a été interrogé sur cette sortie. Et l’ancien joueur du PSG a essayé de dédramatiser la chose. «Je prends les propos de Buffon avec respect et je les écoute attentivement, aussi parce que je le connais et que nous avons beaucoup partagé. Je le remercierai toujours pour ce qu’il a fait avec moi et pour ce club : je sais que chaque fois qu’il parle, il le fait parce qu’il aime la Juventus. Toutes ses paroles ont toujours l’intention de construire quelque chose de bien. Nous sommes tous des leaders, sur le terrain comme en dehors, quel que soit notre âge, chacun a un rôle fondamental», a-t-il lancé. Une manière de ne pas faire de polémique…