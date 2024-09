Francfort a déjà prévu de s’en mettre plein les poches avec Hugo Ekitike

En avril dernier, l’Eintracht Francfort levait l’option d’achat d’Hugo Ekitike, qui était prêté depuis janvier au club allemand par le Paris Saint-Germain. Un pari fort du club allemand, surtout qu’au moment où les décideurs de Francfort se sont décidés à mettre ces 16,5 millions d’euros sur la table pour le recruter définitivement, le joueur formé à Reims n’était pas spécialement performant, puisqu’il n’avait inscrit qu’un but en dix rencontres.

La suite après cette publicité

Il a finalement terminé la saison avec 4 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres. Mais on peut dire que l’Eintracht a eu le nez creux, puisque l’attaquant français régale en ce début de saison. Il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 3 rencontres - 2 de Bundesliga et une de Coupe - et signe donc un début d’exercice 2024/2025 impressionnant.

À lire

La Juve veut un attaquant prolifique de Ligue 1, Ilkay Gündogan et le Barça ne se font pas de cadeau

Une plus-value énorme à venir

Autant dire que les dirigeants de l’Eintracht se frottent déjà les mains. Comme l’indique Sport Bild, le club allemand pense déjà à faire une grosse vente, un peu comme celle de Randal Kolo Muani au PSG (95 millions d’euros), même si on imagine qu’Ekitike ne sera pas vendu aux Parisiens. Selon le média germanique, la direction estime déjà qu’une vente dépassant les 60 millions d’euros sera envisageable l’an prochain.

La suite après cette publicité

Un superbe coup sur le plan financier, avec une plus-value de plus de 40 millions d’euros minimum. Il faudra évidemment qu’Hugo Ekitike conserve un niveau de performance convaincant tout au long de la saison, alors que le joueur de 22 ans avait notamment une belle cote en Angleterre lors de ses premiers pas avec le Stade de Reims. Rendez-vous dans un peu moins d’un an…