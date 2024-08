Eintracht Francfort : le retour au premier plan séduisant d’Hugo Ekitike

«Oui, je pense qu’Hugo Ekitike a une capacité que peu de joueurs ont avec ses dribbles, sa finition, et sa vitesse. Bien sûr qu’il peut beaucoup nous aider. On l’a vu l’année dernière : on a simplement besoin que tout le monde soit à 100%. Cela s’applique à tous ceux qui ont joué, aux nouveaux, à ceux qui sont ici depuis un peu plus longtemps. Et il est incontestablement une plus-value pour l’équipe». Interrogé dernièrement sur les qualités d’Hugo Ekitike, Mario Götze n’avait pas hésité à se montrer dithyrambique envers son coéquipier au micro de BeIN Sports. Visiblement, l’attaquant français a souhaité lui rendre la pareille en confirmant les propos de la légende de la Mannschaft, ce samedi.

Pour le compte de la 2e journée de Bundesliga et dans l’espoir de lancer définitivement sa saison après avoir été défait sur la pelouse du Borussia Dortmund en ouverture de cette nouvelle édition du championnat d’Allemagne, l’Eintracht Francfort recevait Hoffenheim, à domicile. Porté par le public bouillant de la Deutsche Bank Arena, le futur adversaire de l’OL en Ligue Europa a pris le meilleur sur son homologue de Sinsheim (3-1). Un succès qui s’est notamment dessiné au cours de la première période grâce à Hugo Ekitike. Au four et au moulin, le Français a d’abord débloqué la situation en faveur des siens en devançant Anton Stach puis en se jouant d’Oliver Baumann avant de servir de relais - au moyen d’une touche de balle - à Hugo Larsson pour le but du break à quelques encablures du repos.

L’Allemagne sied à merveille à Hugo Ekitike !

En résumé, Hugo Ekitike est l’homme providentiel des Adler ("les Aigles") en ce début de saison. Après de belles promesses semées en fin de saison dernière dans des matchs à couperet pour offrir une septième place à son équipe, synonyme de qualification pour une Coupe d’Europe, le natif de Reims a confirmé sur la durée. Performant durant la préparation estivale, le numéro 11 de l’Eintracht a régalé lors des 32es de finale de la Coupe d’Allemagne en s’offrant un doublé et une passe décisive en l’espace de neuf minutes de jeu face à Braunschweig, le 20 août. Dès lors, Hugo Ekitike s’est montré décisif à 7 reprises lors des 8 dernières rencontres officielles qu’il a disputées avec l’écurie allemande (6 réalisations, 2 passes décisives).

De très bon augure pour le jeune buteur de 22 ans qui sortait d’une aventure amère au Paris Saint-Germain. En grande délicatesse dans la capitale française et incapable de bousculer la hiérarchie aux avant-postes avec 4 petits buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues, Ekitike avait opté pour l’Allemagne en vue de se relancer. Un choix judicieux pour lui au regard de sa forme actuelle. Une situation qui profite également à son club. Après avoir levé l’option d’achat (comprise entre 16 et 20 M€) du natif de Reims, Francfort via son directeur sportif Markus Krösche misait beaucoup sur lui, convaincu qu’il disposait de toutes les qualités pour devenir un grand attaquant. S’il est encore trop tôt pour s’enflammer à son sujet, Hugo Ekitike coche pour le moment toutes les cases outre-Rhin. Sans aucun doute, Francfort continuera de capitaliser sur lui si le club allemand aspire à jouer les trouble-fêtes en haut du classement, cette saison.