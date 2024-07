L’Eintracht Francfort mise beaucoup sur Hugo Ekitike

Il fallait de la patience, et rebâtir une condition physique acceptable pour un joueur sans temps de jeu durant la première partie de saison. L’Eintracht Francfort a été patient et a remis sur pied Hugo Ekitike, qui a retrouvé de la confiance. Auteur de 4 buts lors des 5 dernières journées de Bundesliga, l’attaquant français de 22 ans a montré un bout de son talent à la Bundesliga, et a validé ainsi la stratégie de ses dirigeants.

Ces derniers ont quand même déboursé 20 M€, selon les chiffres communiqués par Bild, pour lever l’option d’achat du Français. Il faut rappeler qu’ils avaient cependant pu mettre de côté avec les 90 M€ payés par le PSG pour recruter Randal Kolo Muani. Le directeur sportif de Francfort Marcus Krösche est d’ailleurs revenu sur ce transfert, estimant qu’il aurait du mal à vendre Ekitike au même tarif. « La situation était certainement particulière l’année dernière, tout comme la somme pour l’Eintracht Francfort. Des choses extraordinaires peuvent toujours se produire sur le marché des transferts, même si la probabilité que cela se reproduise ne soit pas élevée, car très peu de clubs peuvent payer des sommes aussi élevées. »

Francfort croit à l’éclosion d’Ekitike

Le PSG a payé le prix fort pour Kolo Muani, pendant que Francfort a parié sur l’avenir avec Ekitike. Un pari que le club allemand compte bien faire fructifier. « Pour lui, l’année et demie passée à Paris a été une période éducative à bien des égards. D’une part, il a pu acquérir de l’expérience dans un grand club avec Messi, Neymar et Mbappé. Mais il a aussi vu combien il est important de jouer. Pour avoir le sentiment qu’on compte sur lui. Et il le constate tous les jours chez nous. C’est un garçon humble et très heureux d’être ici. Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs attaquants d’Europe, mais il franchira les prochaines étapes avec prudence compte tenu de son expérience au PSG. Je suis donc convaincu qu’il restera à l’Eintracht plus longtemps », a assuré Marcus Krösche dans les colonnes de Bild.

Sixième de la dernière Bundesliga, l’Eintracht a donc prévu de confier les clés de son attaque au Français, qui va vouloir surfer sur la bonne dynamique de la fin de saison. Mine de rien, avec 4 buts inscrits en 14 apparitions en Bundesliga, il n’est qu’à 2 buts de moins que Kolo Muani en Ligue 1. Loin d’opposer les deux Français, Marcus Krösche pense cependant qu’Ekitike est un peu plus complet. « Hugo est un joueur plus fin. Il peut tenir le ballon dos au jeu et jouer au football dans des espaces restreints. Lorsqu’il est en pleine forme, il possède des compétences qui peuvent nous être extrêmement utiles. » Réponse dans les prochaines semaines.