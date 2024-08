BL : Francfort domine Hoffenheim grâce à un grand Ekitike, Dortmund et Stuttgart tenus en échec

Ce samedi, la deuxième journée de Bundesliga débutait avec un multiplex qui s’annonçait chargé avec plusieurs rencontres intéressantes. À domicile, l’Eintracht Francfort avait à cœur de lancer sa saison face à Hoffenheim. Portés par un grand Hugo Ekitike, les hommes de Dino Töppmoller ont réussi leur mission. Alors que l’ancien Parisien a ouvert le score, un autre Hugo, Larsson, a doublé la mise avant la pause sur un caviar de l’ancien Parisien. Et même après la réduction de l’écart d’Andrej Kramaric, les locaux n’ont pas tremblé et Omar Marmoush a parachevé le succès des siens quelques minutes plus tard (3-1). Premier succès de la saison en championnat pour le futur adversaire de l’OL en Europa League.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Dortmund 4 2 2 1 1 0 2 0 13 Brême 2 2 0 0 2 0 2 2

Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Borussia Dortmund a concédé un nul vierge sur la pelouse du Werder Brême (0-0). Dominateur, le BVB n’a pas su concrétiser ses occasions et le rouge de Nico Schlotterbeck en fin de rencontre n’a pas arrangé les affaires des Marsupiaux. Un nul, c’est aussi le résultat obtenu par Stuttgart contre Mayence. Malgré un but de l’ancien Rennais Fabian Rieder à la 88e minute, les pensionnaires de la Mercedes-Benz Arena ont été accrochés en fin de rencontre avec un but tardif de Maxim Leitsch (3-3, 90+3e). Sur la pelouse de Bochum, le Borussia Mönchengladbach s’est, de son côté, imposé grâce notamment à une réalisation de Franck Honorat (0-2). Sur la pelouse de Holstein Kiel, Wolfsburg s’est imposé sur le même score (0-2).

Les résultats de 15h30 :

Bochum 0-2 M’Gladbach : Kleindienst (66e), Honorat (78e)

Eintracht Francfort 3-1 Hoffenheim : Ekitike (24e), Larsson (33e), Marmoush (56e) / Kramaric (54e)

Holstein Kiel 0-2 Wolfsburg : Arnold (27e), Bornauw (30e)

Stuttgart 3-3 Mayence : Millot (8e), Leweling (15e), Rieder (88e) / Amiri (43e, s.p.), Burkardt (61e), Leitsch (90+4e)

Werder Brême 0-0 Dortmund