Journal du Mercato : Manchester City veut dépenser 330 M€ cet été, les grandes ambitions de l'AC Milan

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

À la recherche d'un attaquant de pointe pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille aurait fait une offre de dix millions d'euros pour un international mexicain évoluant aux Chivas Guadalajara, José Juan Macías.

Le LOSC fait encore l'actualité en France. Très actifs sur le marché, les Dogues sont en passe de finaliser le transfert du Canadien Jonathan David. Une information confirmée par le directeur sportif de La Gantoise, dans les colonnes de La Dernière Heure.

De son côté, le Stade Rennais s'intéresserait de près à Javi Martinez, le défenseur du Bayern Munich. Sous contrat jusqu'en 2021, l'Espagnol ne sera pas retenu par les dirigeants bavarois à en croire Kicker.

De retour de son prêt à Everton, Djibril Sidibé ne devrait visiblement pas s'éterniser à Monaco. Selon nos informations, le Bayer Leverkusen serait entré dans la course à la signature de l'international français. L'AS Monaco attendrait un chèque de 12 M€ pour laisser son défenseur quitter le Rocher. Toujours à l'ASM, selon L'Equipe, le défenseur central international U20 de Reims, Axel Disasi, devrait s'engager ce jeudi pour 5 saisons en faveur du club du Rocher. Il s'agira de la plus grosse vente de l'histoire du Stade de Reims (13 millions d'euros + 2 de bonus).

Écarté du groupe niçois pour le second stage de préparation, Christophe Hérelle devrait quitter la Côte d'Azur pour la Bretagne. Selon les informations de Nice-Matin, Brest tiendrait la corde pour récupérer l’ancien défenseur troyen arrivé au Gym en 2018 pour 3 M€. Le Télégramme confirme l'information et annonce même qu’un accord a été trouvé jeudi entre le club finistérien et l’OGC Nice pour le défenseur central de 27 ans.

Manchester City prêt à faire sauter la banque

Libéré du fair-play financier, Manchester City disposerait d'une enveloppe de 330 M€ à dépenser cet été. Après la signature de Ferran Torres pour 25 M€ en provenance de Valence, c'est Nathan Aké qui a été à son tour officialisé hier. Arrivé en provenance de Bournemouth contre un chèque de 45 M€, le défenseur néerlandais vient garnir un secteur défensif déjà extrêmement fourni.

Malgré tout, City serait toujours à la recherche d'un défenseur central de renom. Si les noms de Kalidou Koulibaly et de Diego Carlos ont d'ores et déjà été associés au club du nord de l'Angleterre, le board mancunien devra sortir le chéquier s'il souhaite enrôler l'un des deux joueurs. Au même poste, l'Espagnol Éric Garcia pourrait, lui, filer au Barça. Courtisé par le club catalan, le jeune espoir a refusé de prolonger à City.

Dans le couloir gauche, le club cherche toujours un joueur susceptible de venir concurrencer Benjamin Mendy. Rayan Aït-Nouri, le joueur du SCO d'Angers, et Sergi Roberto, dont le profil polyvalent séduit énormément Pep Guardiola, seraient pistés.

Mais c'est aussi en attaque que Manchester City pourrait frapper fort. David Silva sur le départ et un Sergio Agüero vieillissant pourraient pousser les Cityzens à investir sur le front de l'attaque. Le club anglais souhaiterait profiter des négociations compliquées entre l'Inter et le Barça pour coiffer tout le monde dans le dossier Lautaro Martinez. Néanmoins, l'attaquant qui plait réellement aux décideurs mancuniens s'appelle Joao Félix.

L'AC Milan ambitieux pour la saison prochaine

L'AC Milan veut retrouver le haut de l'affiche après sa fin de saison tonitruante. Pour cela, le club lombard a prolongé son entraîneur Stefano Pioli, levé les options d'achat de Simon Kjaer (FC Séville) et d'Alexis Saelemaekers (Anderlecht) et enregistré l'arrivée pour 0€ de Pierre Kalulu (OL).

Côté prolongation, les Rossoneri travaillent sur les dossiers Zlatan Ibrahimovic, libre à la fin de la saison, et Gianluigi Donnarumma dont le bail expire en 2021.

Après avoir réglé ces cas, il sera temps de se pencher sur les arrivées. Dans le couloir droit, Milan aimerait recruter, et aurait ciblé les profils de Serge Aurier (Tottenham) et Denzel Dumfries (PSV). Dans l'axe, Wesley Fofana (ASSE) ferait l'objet d'une offre de 20 M€ tandis que Jean-Clair Todibo (FC Barcelone), Eric Baily (Manchester United) et Nikola Milenkovic (Fiorentina) seraient également sur la short-list milanaise.

Au milieu, plusieurs pistes sont étudiées, mais l'écurie italienne ne versera pas plus de 30 M€ pour se renforcer. Milan pourrait ainsi rapatrier Tiémoué Bakayoko, déjà prêté par Chelsea lors de la saison 2018/2019. Mais c'est surtout le joueur de Benfica, Florentino Luis, qui fait figure de cible prioritaire à ce poste.

Enfin, devant, Rafael Leão est dans le viseur du Real Madrid. Un an après son arrivée en Lombardie, l'attaquant pourrait déjà plier bagage et rejoindre la Casa Blanca afin de devenir la doublure de Karim Benzema.

Les infos du jour à l'étranger

L'AS Roma voudrait sortir Samuel Umtiti de sa galère au Barça. Selon Sport, le club italien aurait tenté une première approche pour un prêt avec option d'achat. Seul problème, le joueur souhaiterait pour le moment rester en Catalogne.

Arsenal est en passe de réaliser un énorme coup puisque selon des médias britanniques, les Gunners se seraient entendus pour la prolongation du contrat de son attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Son nouveau bail devrait courir jusqu'en juin 2023 !

En Angleterre, Leeds fond sur Saïd Benrahma, l'ancien pensionnaire de l’OGC Nice qui a la cote en Angleterre. L’ailier de Brentford, déjà annoncé dans le viseur de Chelsea, West Ham et Aston Villa, intéresse désormais le Leeds de Marcelo Bielsa selon le Mirror.

Les principaux officiels du jour

Adolfo Gaich tente sa chance sur le Vieux Continent. L'attaquant quitte le club argentin de San Lorenzo et s'engage en faveur du CSKA Moscou.

En fin de contrat au FC Barcelone, Arda Turan retourne à Galatasaray. Le milieu de terrain retrouve son club formateur avec qui il a signé un contrat d'un an plus une année en option.

Le LOSC continue d'envoyer des jeunes dans son club satellite de Mouscron. Ainsi, El Hadji Arfang Gueye a signé un contrat jusqu’en 2023 avec la formation belge.

Prêté cette saison à l'Inter par Manchester United, Alexis Sanchez s'engage définitivement avec le club lombard. Le Chilien arrive libre et a signé jusqu'en 2023.

Le jeune défenseur central de la Roma, William Bianda, a été prêté avec option d'achat pour une saison au club belge du Zulte Waregem.

🔝 | ANNUNCIO@Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito 👇 https://t.co/CprkLm71rh — Inter (@Inter) August 6, 2020

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !