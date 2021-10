EdF : la réaction à chaud d'Antoine Griezmann

Au terme d’un match complètement fou, l’équipe de France a donc battu la Belgique et s’est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations alors qu’elle était menée 2-0. Un exploit sur lequel est revenu Antoine Griezmann.

La suite après cette publicité

« Très fier des joueurs, du groupe, du staff. C’était un match qu’on avait bien commencé, après on était trop derrière. À la mi-temps, tout le monde a eu les mots justes. On est allé les chercher. Kylian et Karim ont fait un match extraordinaire en pressant. On a su remonter, le match était fantastique. Il fallait aller les chercher, on s’est dit que si on leur mettait un but, ça allait changer. C’est ce qu’il s’est passé. On sait qu’on a fait une erreur contre la Suisse, on est là pour montrer qu’on a les épaules pour ça », a-t-il déclaré au micro de TF1.