Óliver Torres quitte le Séville FC

Après cinq saisons de bons et loyaux services en Andalousie, Óliver Torres (29 ans) quitte le FC Séville. Le milieu de terrain à vocation offensive était en fin de contrat à l’issue de la saison, et le club a choisi de ne pas le prolonger. Blessé et opéré à l’épaule, l’Espagnol n’avait pas pu terminer la saison. Avant sa blessure, il n’avait pas pu éviter une saison vierge, n’inscrivant aucun but en 34 matchs disputés. Même s’il n’a pas pu faire ses adieux sur le terrain, l’ancien joueur du FC Porto a tenu à envoyer un dernier message personnel à ses supporters sévillans sur X (anciennement Twitter).

« Comme toute bonne histoire, elle se termine un jour. Cinq ans, c’est long et il faudra dire au revoir. L’équipe technique, les coéquipiers, les employés du club et les amis. Ce ne sera pas facile, ça ne l’est jamais. Ils vous ont rendu meilleur et cela fait mal. Mais quand vous regarderez en arrière, vous serez fiers de ce que vous avez accompli. Vous avez tout donné dans l’un des meilleurs Séville de tous les temps. Tout ce qui reste, c’est le respect et la gratitude envers le club et les supporters. De l’admiration pour eux, qui ont toujours su se montrer à la hauteur, même dans les pires moments. Alors continuez votre chemin, il y a encore des rêves à réaliser. Et n’oubliez pas que nous sommes le « Colorado » et qu’un jour vous y reviendrez », a-t-il voulu communiquer avec ses désormais anciens supporters. Son avenir semble s’écrire loin de l’Espagne, la MLS le séduit beaucoup selon les médias espagnols.