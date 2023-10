L’AS Rome scelle l’avenir de José Mourinho

La suite après cette publicité

José Mourinho est-il en danger en raison des résultats en dent de scie de l’AS Rome ? En effet, si la Louve surclasse ses adversaires en Ligue Europa, elle éprouve des difficultés à faire preuve de régularité en championnat, en témoigne sa 13e place au classement à 6 unités des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Dernièrement, le Corriere dello Sport a fait état d’une rumeur selon laquelle l’entraîneur portugais pourrait prendre la porte en cas de contre-performance à Cagliari dimanche, à moins d’un an de la fin de son contrat.

Or, le club romain est sorti du bois pour démentir fermement ces bruits de couloir. L’ANSA informe que les Giallorossi ont évoqué une "fake news" tout en renouvelant leur confiance au Special One. Et contrairement à ce qui a pu être rapporté dans la presse italienne, les dirigeants du dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence n’ont pas pris contact avec Hansi Flick, libre depuis la fin de son aventure avec l’équipe nationale allemande et pressenti pour prendre la succession du Lusitanien.