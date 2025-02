Mercato : Rennes troisième club le plus dépensier du monde

Le mercato d’hiver est officiellement terminé et il est l’heure de sortir les calculettes et de faire les comptes. Sky Italia a d’ailleurs sorti le classement des dix clubs les plus dépensiers sur cette fenêtre hivernale. Deux clubs français sont présents dans ce top 10. Si la présence à la 4ème position du Paris Saint-Germain avec ses 70 millions d’euros dépensés pour Khvicha Kvaratskhelia n’est pas une surprise, celle du Stade Rennais peut surprendre.

En effet, hormis Manchester City et son enveloppe de 218 millions (largement en tête) et Al-Nassr avec 77 M€ dépensés (pour Jhon Duran), aucun club du monde a plus dépensé que le club breton. Les Rouge et Noir, classés 3èmes, ont ainsi dépensé 74.65 millions d’euros sur ce mercato d’hiver. Dans la suite du classement, on retrouve dans l’ordre de la 5ème à la 10ème place : Al-Ahli (59 M€), Leipzig (55.5 M€), Wolverhampton (50 M€), Côme (49.2 M€), Brighton (48.75 M€) et l’AC Milan (€48.5 M€).