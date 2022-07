Marcos Antonio signe à la Lazio

Le milieu brésilien Marcos Antônio, 22 ans (1m66), quitte le Shakhtar Donetsk et s'engage pour 5 ans en faveur de la Lazio.

Le club romain a déboursé 8 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur formé au Clube Atlético Paranaense et découvert à Estoril.

🤝 We're delighted to announce the signing of Marcos Antonio!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Z9m9Ga4QP4