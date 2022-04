Guerre en Ukraine : Yarmolenko fracasse la légende Tymoshchuk

La déchéance d'une légende. Alors que la Russie a envahi l'Ukraine depuis le 24 février dernier, soit près de deux mois déjà, Anatoliy Tymoshchuk (43 ans), ancienne gloire du football ukrainien en poste au Zenit Saint-Pétersbourg en tant qu'adjoint, n'a toujours pas dénoncé les actes du pays de Vladimir Poutine, ni affiché son soutien à son pays. Le silence du vainqueur de la Ligue des champions 2013 avec le Bayern Munich passe mal en Ukraine, avec qui il détient par ailleurs le record de sélections (144), et auprès de ses anciens coéquipiers. La dernière conversation entre Andriy Yarmolenko (32 ans) et son ancien coéquipier avec la Zbirna (entre 2009 et 2016) en est la preuve.

«Je lui ai demandé comment il pouvait dormir la nuit. Il m'a répondu "je ne dors pas". Puis il m'a appelé. Je lui ai dit qu'il avait été un modèle pour moi, mais qu'il ne représente plus rien désormais. Il m'a dit d'aller me faire foutre, je lui ai répondu la même chose, et la conversation était terminée», a ainsi révélé l'actuel attaquant de West Ham. Face à cette situation déplaisante, L'UAF (Association ukrainienne de football) a déclaré avoir entamé des démarches pour retirer les titres honorifiques dont dispose Anatoliy Tymoshchuk en Ukraine, ainsi que la validité de sa licence d'entraîneur. Ruslan Malinovskyi (28 ans), le joueur de l'Atalanta, avait déjà taclé l'ancien milieu défensif.