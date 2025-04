Arsenal : Saliba prévient le PSG

William Saliba avait la mine des mauvais soirs après la défaite d’Arsenal face au PSG à l’Emirates Stadium, mais le défenseur français a prévenu, il compte bien renverser la vapeur lors du match retour.

« On est un peu déçu d’avoir perdu ce premier match. On a beaucoup souffert les 20 premières minutes. On était beaucoup mieux ensuite, on aurait pu marquer. En 2e, on a mieux joué, on a eu des occasions. Ce n’est pas fini, il y aura un match au Parc, on espère gagner là-bas », a-t-il lancé au micro de Canal+. « Il faut retenir le positif, il n’y a que 1-0, il ne faut pas baisser les bras, on sait qu’en Ligue des Champions il peut se passer beaucoup de choses ».