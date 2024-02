PSG : coup de théâtre dans le dossier Ethan Mbappé

La situation se tend un peu avec les Mbappé. Pour ceux qui auraient passé quelques semaines sur une autre planète, l’annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG (pour filer au Real Madrid) a provoqué un tsunami médiatique au sein de la planète football. À 25 ans et après sept ans passés au Paris Saint-Germain, le Bondynois a enfin accepté de céder aux avances merengues.

Mais ce départ annoncé a également braqué les projecteurs sur son jeune frère Ethan. Âgé de 17 ans, ce dernier, qui a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives cette saison avec les U19 franciliens, se trouve dans la même situation contractuelle que son frère. Libre de tout contrat le 1er juillet, Ethan Mbappé va-t-il rejoindre son grand frère à Madrid ? Engager un membre de la fratrie de la recrue star n’est pas un procédé inédit dans le monde du football.

Les Mbappé ont demandé une faveur au Real Madrid

Et pour Ethan, la question méritait de se poser puisqu’au début du mois, les médias espagnols assuraient que le PSG avait stoppé toutes les négociations concernant une prolongation, vexé par le départ de Kylian. Deux semaines plus tard, le principal intéressé aurait cependant fait savoir qu’il n’avait aucune intention de plier bagage. «Non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG !». Mais ce mardi, El Chiringuito nous apprend qu’un nouveau rebondissement s’est produit dans ce dossier.

Après avoir entériné l’avenir de Kylian au Real Madrid, la famille a demandé une faveur à la Casa Blanca : recruter Ethan. Une demande à laquelle les Merengues ont réfléchi et qu’ils auraient finalement acceptée. En raison du départ quelque peu agité de Kylian du PSG, les Mbappé ont-ils voulu éviter à son jeune frère d’évoluer dans un environnement hostile la saison prochaine ? Un tel scénario est largement possible, même si aucune confirmation du départ du Titi n’est encore arrivée aux oreilles des Rouge et Bleu.