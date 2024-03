PSV : les regrets d’Olivier Boscagli après l’élimination en C1

Après avoir accroché le point du nul sur ses bases à l’aller, le PSV Eindhoven se déplaçait sur la pelouse du Borussia Dortmund dans le cadre de son 8e de finale retour de Ligue des Champions. Menés dès l’entame de match suite à un but de Jadon Sancho, les Néerlandais ont mis un temps fou avant de rentrer dans leur match. Supérieur dans le jeu et dans les occasions, le club néerlandais n’a toutefois pas été en mesure de renverser son adversaire, s’inclinant par deux buts d’écart (2-0). À l’issue du coup de sifflet final, Olivier Boscagli n’a pas caché sa frustration.

«On n’est pas entré dans notre match. On a eu un petit coup de mou. Peut-être la pression du public. On a pris un but au bout de trois minutes. En première mi-temps, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. On était mieux en seconde période, on a montré ce qu’on savait mais ce n’est pas rentré. C’est dommage car on sent qu’il y avait de la place. Quand on a mis notre football, il y avait de l’espace car on est entré de nombreuses fois dans leurs 16 mètres. Mais c’est sans doute un manque d’expérience car on a payé cash nos erreurs. C’est dur à encaisser. On sent qu’on a besoin de prendre un but pour se réveiller. C’est dommage. On va apprendre de nos erreurs pour se relever», a déclaré le défenseur français au micro de beIN SPORTS.