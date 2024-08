L’Atlético de Madrid s’offre Julian Alvarez

L’Atlético de Madrid s’est offert l’une des sensations du moment sur ce mercato estival. Après Robin Le Normand et Alexander Sørloth, les Colchonerons s’étaient lancés à la poursuite de Julian Alvarez (24 ans), l’attaquant argentin de Manchester City. Malgré la concurrence du PSG et de certains clubs anglais, les Madrilènes ont su trouver les arguments pour convaincre le joueur, et surtout, un très gros chèque, puisqu’il devient le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club madrilène, après João Félix.

Manchester City ne comptait pas brader son jeune attaquant, et finalement, un accord total a été trouvé entre le club cityzen et l’Atlético de Madrid pour un transfert d’une valeur de 95 millions d’euros (bonus compris). Il devient, par la même occasion, la plus grosse vente d’un club de Premier League. Il restait encore d’ultimes détails à régler entre Julian Alvarez et les Colchoneros pour finaliser la transaction, mais c’est maintenant chose faite.

La plus grosse vente de l’histoire en Premier League

«L’Atlético de Madrid et Manchester City ont trouvé un accord pour le transfert de Julián Alvarez, qui s’engage avec notre club jusqu’en 2030. L’Argentin de 24 ans, international à part entière avec son pays, est un attaquant polyvalent, rapide, habile et doté d’une grande capacité de liaison avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que meneur de jeu», informe l’Atlético de Madrid dans son communiqué, officialisant ainsi la venue de l’international argentin.

Pourtant apprécié par Pep Guardiola à Manchester City, Julian Alvarez restait barré par la concurrence en attaque et désirait obtenir plus de temps de jeu. L’Argentin avait publiquement évoqué la possibilité de quitter la Premier League en début de mercato, alors que la presse argentine expliquait que son entourage souhaitait quitter l’Angleterre pour un pays plus chaud. Ce sera donc l’Espagne et Madrid, où il aura l’occasion de pleinement briller.