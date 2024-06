Le Havre discute avec Ruben Londja

Maintenu sur le fil en Ligue 1, Le Havre s’apprête à vivre un mercato estival pour le moins agité. Sur le banc normand depuis juin 2022, Luka Elsner est, en effet, sur le point de quitter les Ciel et Marine pour poursuivre sa carrière d’entraîneur sous les couleurs du Stade de Reims. Dans cette optique, Jean-Michel Roussier et Jean-Pierre Caillot, présidents des deux formations respectives, discutent actuellement dans le but de trouver un accord définitif. De son côté, la direction havraise a, elle, établi une short-list de quatre potentiels successeurs au technicien slovène. Outre le dossier du coach, le club doyen s’active, par ailleurs, pour venir renforcer son effectif et un premier nom est évoqué : Ruben Londja. Récemment, la presse locale suisse indiquait, à ce titre, que les hautes sphères havraises avaient trouvé un accord oral avec l’intéressé pour un contrat jusqu’en juin 2028.

Pour autant et selon nos dernières informations, rien est encore acté. À ce jour, le board havrais est bel et bien intéressé par la jeune pépite de 17 ans et des discussions ont d’ores et déjà été engagées entre les différentes parties. En fin de contrat du côté de Lausanne-Sport II, le gaucher au profil longiligne a séduit la cellule de recrutement havraise et pourrait donc venir renforcer le secteur offensif des Hacmens dans les semaines à venir. Auteur de 3 buts en 15 matches cette saison, l’international espoirs suisse se distingue notamment par sa vitesse, son jeu de tête, sa technique et sa polyvalence. Ailier droit de formation, celui qui avait attisé les convoitises de l’Inter Milan, la Roma ou encore la Fiorentina par le passé peut, en effet, évoluer dans le couloir gauche de l’attaque, mais également donner satisfaction dans un rôle de milieu offensif. Si les discussions se poursuivent, reste désormais à concrétiser les choses pour voir Ruben Londja débarquer dans la cité portuaire…