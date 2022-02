JT Foot Mercato : les conséquences du PSG-Real affolent l'Espagne

La suite après cette publicité

Le Real Madrid crie au complot

Entre le PSG et le Real Madrid, il y a de l'électricité dans l'air. Un dossier a envenimé la relation entre les deux clubs, celui de Kylian Mbappé évidemment. La confrontation directe entre les deux équipes à rajouter de l'huile sur le feu. Si la victoire parisienne lors du 8ème de finale aller est sans contestation possible, c'est dans les coulisses que ça rage fort du côté des Madrilènes. La presse espagnole lance de lourdes accusations sur un complot entre Nasser al-Khelaïfi et Daniel Orsato, l'arbitre de la rencontre. Le quotidien ABC dévoile que les dirigeants parisiens, Leonardo en tête, auraient été reprocher à l'arbitre de la rencontre d'avoir mis un carton jaune discutable à Marco Verratti. Une séquence qui a passablement énervé la direction madrilène qui a pris cela comme un coup de pression envers l'arbitre. Ambiance.

Sergio Agüero soutient à fond Léo Messi

Si le Kun a prématurément mis un terme à son histoire d'amour avec le ballon rond, l'Argentin garde un œil attentif à l'actualité footballistique. Comme plusieurs millions de personnes, il était devant le choc PSG-Real. Et visiblement, il a également observé de près la réaction des médias français le lendemain. Sur sa chaîne Twitch, l'intéressé a tout simplement fracassé la presse française. « Ce penalty de Leo, la p… de sa mère. Surtout que Leo a bien joué. Je ne dis pas ça parce que je suis son ami, mais parce qu'il a bien joué. Il était bien et très actif. Les magazines et les journaux français l'ont tué. Ce sont des connards. J’avais un entretien prévu avec un magazine français, mais j’ai dit : « non, je soutiens Leo Messi. Stop».

Le Barça veut du lourd en défense

Le FC Barcelone cherche toujours à se renforcer en défense et pourrait bien jeter son dévolu sur Kalidou Koulibaly l'été prochain. Selon La Gazzetta dello Sport, le Barça devra débourser 40 M€ pour s'attacher ses services. Le Sénégalais, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, s'interroge sur son avenir alors qu'il est sous contrat avec le Napoli jusqu'en 2023 !