Aston Villa, équipe de France : énorme coup dur pour Boubacar Kamara !

La meilleure recrue de la saison 2022-23. La saison passée, Boubacar Kamara a fait des premiers pas remarqués en Premier League. Recruté par Aston Villa, où Steven Gerrard avait mouillé le maillot pour le convaincre de venir, le polyvalent milieu de terrain a rapidement conquis l’Angleterre. Il avait ainsi terminé l’exercice précédent avec un joli bilan de 26 rencontres toutes compétitions confondues, dont 23 en tant que titulaire (1 assist). Cette saison 2023-24, l’ancien joueur de l’OM était attendu.

Beaucoup espéraient qu’il confirme après son premier exercice plus que réussi. Et il l’a fait, lui qui est une pièce essentielle de l’équipe d’Unai Emery. Impressionnant dans l’entrejeu, où son agressivité, son impact et son agressivité sont appréciés, il a disputé 28 matches, dont 27 dans la peau d’un titulaire. Le temps de marquer 1 but et de délivrer 1 passe décisive. Mais on ne reverra plus le Frenchy sur les terrains durant plusieurs mois. The Athletic a révélé qu’il s’est blessé au genou droit hier face à Manchester United (défaite 2-1).

Une blessure qui stoppe Kamara en plein élan

Sorti à la 65e minute, il souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur. Nous vous avons confirmé très rapidement que Kamara était blessé assez gravement. Quelques minutes après, son club a publié un communiqué de presse. «Aston Villa peut confirmer que Boubacar Kamara a subi une importante blessure aux ligaments du genou. Le milieu de terrain a été blessé lors du match d’hier contre Manchester United et a ensuite subi un scanner ce matin. L’état de Kamara sera réexaminé, avant une nouvelle consultation avec un spécialiste du genou.»

C’est un énorme coup dur pour le footballeur de 24 ans, qui ne rejouera plus de la saison selon The Athletic. Le média anglais parle d’une absence de 5 mois. Si le diagnostic est confirmé, Boubacar Kamara manquera l’Euro 2024, qu’il espère jouer avec les Bleus. En 2022, il avait déjà manqué la Coupe du monde au Qatar. Blessé en club, il était revenu peu avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Mais le sélectionneur avait estimé que l’ancien de l’OM était trop juste. Cet été, Kamara pourrait donc manquer un nouveau rendez-vous capital.