PSG : Luis Enrique ne s’inquiète pas du calendrier chargé

Le PSG va vivre le tournant de sa saison européenne dès le mois de janvier. Bien mal embarqué en Ligue des champions, la formation parisienne va affronter Stuttgart et Manchester City avec l’interdiction de s’incliner. Durant ce mois, il faudra également disputer la Coupe de France face à la modeste équipe d’Espaly et aussi disputer les matches de L1. Mais pas de quoi inquiéter Luis Enrique.

«On va voir. Six matchs en janvier comme pour toutes les compétitions, si on ne gagne pas, on sera éliminés. Je pense toujours l’inverse. Je vois une équipe très bonne en compétition, pourquoi devrais-je être négatif ? Plus positif pour moi et l’équipe de tout affronter avec un état d’esprit positif», a-t-il confié en conférence de presse.

