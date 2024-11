OGC Nice - Twente : les compositions officielles

Les Aiglons doivent enfin prendre leur envol. Après trois journées de Ligue Europa, l’OGG Nice ne compte qu’un seul petit point. Après avoir été tenus en échec sur leur pelouse par la Real Sociedad (1-1), les Niçois ont enchaîné deux défaites à l’extérieur contre la Lazio (4-1) et Ferencvaros (1-0). À domicile ce soir, l’occasion est belle d’enfin lancer leur saison en Europa face à Twente, qui reste sur une défaite contre la Lazio (0-2) mais qui avait obtenu deux nuls contre Manchester United (1-1) et Fenerbahce (1-1) auparavant. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h45.

Pour cette rencontre, Franck Haise doit composer sans Rosario, suspendu, mais aussi sans Boudaoui, Sanson et Moffi, tous blessés. L’entraîneur des Aiglons aligne un 3-4-3 avec Bulka dans les buts, Bombito, Ndayishimiye et Dante en défense, Clauss et Bard en pistons et Camara et Ndombélé dans l’entre jeu, enfin, Moukoko et Diop accompagnent Laborde, seul en pointe, en attaque. Côté Twente, Joseph Oosting est privé d’Unnerstall, suspendu, mais aussi de Steijn et Hilgers, touchés. Le technicien néerlandais aligne un 4-2-3-1 avec Sam Lammers devant tandis que Ricky van Wolfswinkel, ancien pensionnaire de Ligue 1 et joueur de l’AS Saint-Étienne, démarre sur le banc.

Les compositions d’équipes :

OGC Nice : Bulka - Bombito, Ndiayishimiye, Dante - Louchet, Camara, Ndombélé, Bard - Moukoko, Laborde, Diop

Twente : Tyton - Van Rooij, Lagerbielke, Van Hoorenbeeck, Salah-Eddine - Besselink, Kjolo - Rots, Regeer, Ltaief - Lammers