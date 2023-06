OM, Frosinone : la décision de Fabio Grosso connue dans les prochaines heures !

En fin de contrat avec Frosinone le 30 juin prochain, l’entraîneur italien Fabio Grosso devrait être fixé sur son avenir dans les prochaines heures, alors que son nom circule avec insistance du côté de l’OM dans la presse italienne cette semaine. En effet, selon nos informations, une rencontre est prévue ce vendredi entre le président Maurizio Stirpe, le directeur sportif Guido Angelozzi et Fabio Grosso, tout juste de retour de ses vacances passées en Sardaigne. Cette réunion devrait être l’occasion de discuter d’une prolongation de contrat et de la stratégie mise en place pour le mercato estival articulé autour de la valorisation des jeunes et de la gestion durable des finances. Le dossier pourrait même se conclure avant la fin de la semaine, afin de pouvoir penser aux prochaines échéances sans inquiétude.

Depuis le début des négociations, la direction de Frosinone est déterminée et confiante à l’idée de conserver son tacticien pour le retour du club dans l’élite italienne. A voir néanmoins si les appels du pied de Pablo Longoria et Javier Ribalta ces derniers jours auront fait hésiter l’ancien joueur de l’OL mais cela reste très peu probable. Auteur d’une saison flamboyante sur le banc de Frosinone en Serie B, Fabio Grosso a mené d’une main de maître son équipe pour valider, à trois journées de la fin, la montée en Serie A. Les Leoni ont ainsi terminé en tête de la deuxième division avec 7 points d’avance mais surtout la meilleure attaque ainsi que la meilleure défense du championnat. Une domination totale et une récompense méritée après le bon travail de Fabio Grosso et son staff sur les trois dernières années.

