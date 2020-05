BvB : Emre Can et Axel Witsel privés de derby ?

Chaque saison, le derby de la Ruhr opposant le Borussia Dortmund à Schalke 04 possède une saveur particulière. Les fans des écuries trépignent d'impatience à l'idée de voir leurs joueurs en découdre et les observateurs du ballon rond se régalent généralement devant cette affiche, souvent riche en buts et en spectacle. La prochaine rencontre entre les deux clubs allemands, samedi 16 mai (15h30), au Signal Iduna Park, est probablement encore plus attendue que d'habitude puisqu'elle sonnera la reprise de la Bundesliga, suspendue depuis le 13 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Toutefois, Lucien Favre pourrait avoir à composer sans deux de ses joueurs majeurs. D'après les informations de Sport Bild, Axel Witsel (31 ans) s'est blessé mardi aux adducteurs à l'entraînement. Son partenaire au milieu de terrain, Emre Can (26 ans), a lui vraisemblablement été touché le lendemain. Les deux hommes sont très incertains pour le derby face à Schalke 04. Le quotidien allemand évoque même deux déchirures musculaires pour le Belge et l'ancien Turinois. Si cela venait à se confirmer, il s'agirait un coup dur pour l'ancien coach de l'OGC Nice, déjà privé de Marco Reus (30 ans) et Dan-Axel Zagadou (20 ans) pour ce derby qui se jouera pour la première fois de son histoire à huis clos.