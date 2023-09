Le vestiaire de l’OL envoie un message fort à Fabio Grosso

La suite après cette publicité

Cette semaine, les joueurs de l’OL sont passés par tous les états. Dimanche dernier, ils ont appris que Gennaro Gattuo était le favori de John Textor pour remplacer Laurent Blanc, plus menacé que jamais. Lundi, le Cévenol a d’ailleurs été remercié avec une partie de son staff. Dans le même temps, la piste menant à Gattuso, le poulain de Jorge Mendes, a pris du plomb dans l’aile. Et c’est finalement Fabio Grosso qui a été nommé à la tête de l’équipe première. En tribunes dimanche soir aux côtés de John Textor et du président exécutif Santiago Cucci, l’Italien a pu se faire une idée un peu plus précise de sa nouvelle équipe.

Grosso est déçu du résultat

Dirigés par Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson, les Gones n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face aux Havrais (0-0). Même si les Rhodaniens ont été un peu plus agressifs et ont plus osé, ils n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Ce sera l’un des chantiers qui attend Fabio Grosso, qui sera présenté demain matin à la presse. Après la rencontre, les pensionnaires du Groupama Stadium n’avaient que son nom à la bouche. En conférence de presse d’après-match, Jean-François Vulliez lui a adressé un message.

OL : le vestiaire l’a mauvaise

«Il (Grosso, ndlr) m’a félicité, il m’a dit que je pourrais être coach à l’avenir. Il est déçu du résultat, mais content de l’état d’esprit. Il faut bosser, ce n’est pas suffisant pour faire basculer les matches en notre faveur. Fabio Grosso n’est pas descendu, mais nous allons parler avec lui dès demain et il a une bonne base pour reprendre l’équipe et redresser le classement. Il y aura un nouveau staff qui va arriver, aux joueurs de faire le nécessaire pour trouver le chemin de la victoire. Cela nous manque de gagner.» Du côté des joueurs aussi on a évoqué l’arrivée du nouveau coach de 45 ans.

Les joueurs de l’OL évoquent son arrivée

En zone mixte, Clinton Mata a confié : «c’est un nouveau départ pour tout le monde. Les cartes sont redistribuées donc il faut être à 100% et se donner pour le club, le coach choisira son équipe le week-end (…) Non, je n’ai pas encore eu de contacts avec lui. Je ne savais même pas qu’il était au stade. Donc tant mieux pour lui, il a pu observer d’un oeil extérieur. Donc il sait ce qu’il y aura à régler ou pas.» Présent également face aux médias, Paul Akouokou, qui a vécu sa grande première à l’OL, a lui aussi été questionné sur son nouveau coach.

«Personnellement, je ne le connais pas. On verra cette semaine. Je pense que ça va être bien avec lui. Le plus important, c’est le groupe.» Une réaction assez surprenante des joueurs, plutôt mesurés après cette arrivée. Beaucoup ne le connaissent pas encore et vont faire sa connaissance dès demain. Le travail va pouvoir commencer et chacun va tenter de marquer des points auprès du nouvel homme fort de l’OL. Une nouvelle ère commence…