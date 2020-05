Le Real Madrid met la pression à Arsenal pour Pierre-Emerick Aubameyang

Le mercato estival n'a pas encore débuté, mais il est déjà dans beaucoup de têtes. Alors que la suite de la saison est toujours aussi floue dans plusieurs pays, les dirigeants des écuries européennes travaillent déjà sur le prochain marché des transferts. Du côté d'Arsenal, il y a un dossier qui semble bien compliqué : celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le club londonien, l'attaquant gabonais n'a toujours pas prolongé et ne devrait pas modifier son bail avec les Gunners.

Du coup, le joueur de 30 ans pourrait partir cet été afin qu'Arsenal récupère un joli chèque avant qu'il ne soit trop tard. Les prétendants ne manquent pas selon la presse anglaise et espagnole, et le Real Madrid serait vivement intéressé. L'intérêt de la Casa Blanca n'est pas nouveau, mais avec la crise financière liée au Covid-19, la formation madrilène, comme la plupart des clubs, ne pourra pas forcément faire de folies. Il va donc falloir être fixé rapidement sur les joueurs à recruter ou non et les dirigeants madrilènes semblent l'avoir bien compris.

Un transfert à 45M€ ?

D'après les informations du Mirror, les Merengues s'impatienteraient dans ce dossier et auraient tout simplement demandé aux Gunners de prendre une décision concernant l'avenir de leur avant-centre avant le 15 juin. Le club madrilène ne serait ainsi pas prêt à aller au-delà de cette date pour tenter de recruter l'international gabonais (51 sélections, 20 buts).

Cependant, le Real Madrid, s'il passe à l'action, serait déjà à quoi s'attendre. Comme l'explique le média anglais, l'écurie espagnole devra sortir environ 45 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien Stéphanois, puisqu'un échange ne serait tout simplement pas possible entre les parties. Il ne reste donc plus qu'à attendre...