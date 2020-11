Jeff Reine-Adélaïde raconte ses premiers pas à Nice

Prêté avec option d'achat à Nice, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) a fini par obtenir gain de cause en quittant l'OL dans les derniers instants du mercato. Pour le moment, il n'a disputé que trois rencontres (pour deux titularisations) en Ligue 1 avec son nouveau club, délivrant une passe décisive au passage à Angers, mais il sent qu'il monte doucement en puissance, comme il l'a indiqué ce lundi à Canal Plus Sport.

«Je suis très content, ça se passe super bien. J'ai un entraîneur (Patrick Vieira) qui compte sur moi et qui tente de me faire progresser. J‘essaye de retrouver du rythme. Je me sens épanoui et maintenant, c’est à moi de le montrer sur le terrain» a lancé le milieu de terrain après la victoire de l'équipe de France Espoirs face à la Suisse (3-1).