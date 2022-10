Ballon d'or : Jean-Michel Aulas espère un "doublé lyonnais"

La suite après cette publicité

En conférence de presse de présentation de Laurent Blanc lundi dernier, le président de l'Olympique Lyonnais a déclaré espérer voir un doublé à la cérémonie du Ballon d'or, prévue ce lundi soir. En effet, alors que Karim Benzema (34 ans) est le favori pour soulever la récompense individuelle chez les hommes, deux joueuses formées à l'OL (Wendie Renard, 32 ans, et Selma Bacha, 21 ans) font partie des 20 nommés pour l'équivalent féminin.

« J'adorerais, puisqu'il y a deux Ballons d'Or, un féminin et un masculin, que Karim soit rejoint par une élève de l'Académie. En tout cas, c'est une grande nouvelle, il le mérite beaucoup, et on est un peu fiers parce qu'évidemment, il sort de l'Académie, donc on va participer, on s'y prépare. Je suis content aussi pour le président de Madrid (Florentino Perez, ndlr), un grand monsieur que je salue au passage. Il était venu chercher Karim en 2009 avec beaucoup de classe, puisqu'il m'avait appelé, et on était allé ensemble à Bron. »