The Best 2022 : Wendie Renard dans l’équipe type de la FIFA

Pour l’édition 2022 de la remise des prix de la FIFA récompensant les meilleurs jours de l’année 2022, l’instance a révélé, au cours de la cérémonie organisée ce lundi à la salle Pleyel de Paris, le onze titulaire des meilleures joueuses de l’année passée. Wendie Renard, au coeur d’une fronde contre Corinne Diacre, fait notamment partie de cette équipe.

Les Anglais étaient à l’honneur. En effet, on retrouve également en défense Bronze, Leon et Williamson avec la française devant la gardienne Endler. MLe milieu de terrain est composé de Putellas, Walsh et Oberdorf. Enfin, l’attaque est bien garnie avec Morgan, Kerr et Mead.

