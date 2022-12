OM : Getafe veut déjà se débarrasser de Jordan Amavi !

Encore un dossier casse-tête à gérer pour Pablo Longoria et ses équipes ? Le président espagnol va avoir du pain sur la planche pendant ce mois de janvier à venir, entre renforts à réaliser et joueurs à qui il faut trouver un nouveau point de chute. Pire, certains joueurs prêtés risquent de revenir à Marseille plus tôt que prévu, à l’image de l’ailier hispano-américain Konrad de la Fuente, qui n’a pas convaincu à l’Olympiakos. L’ancien de La Masia conserve cependant une belle cote en Espagne, avec plusieurs clubs prêts à l’accueillir.

La suite après cette publicité

Et voilà que Jordan Amavi devrait lui aussi revenir en terres phocéennes dès le mois de janvier. Comme l’indique Super Deporte, Getafe, où l’ancien de l’OGC Nice est prêté, souhaite déjà se séparer de lui. Des discussions ont déjà eu lieu avec la direction de l’Olympique de Marseille pour mettre fin à ce prêt entamé lors du dernier mercato d’été.

À lire

OM : Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi présents à l’entraînement

Une première partie de saison quasi blanche

L’écurie du sud de la capitale espagnole souhaite renforcer le flanc gauche de sa défense, et négocie déjà avec Valence pour Jesus Vazquez selon plusieurs publications espagnoles. Jordan Amavi n’ayant pas convaincu, il va donc être prié de se diriger vers la sortie pour faire place au jeune latéral espagnol. Reste maintenant à voir ce que l’OM fera du joueur sous contrat jusqu’en 2025, et qui était considéré comme indésirable par Igor Tudor l’été dernier.

La suite après cette publicité

Cette saison, le joueur de 28 ans n’a joué qu’à quatre reprises en championnat espagnol, pour une petite titularisation seulement, avec un carton rouge à la clé. La place de latéral gauche titulaire appartient à Fabrizio Angileri, latéral gauche argentin, et tout indique que ça restera comme ça pendant un bon moment encore, même si l’arrivée de l’international Espoirs espagnol pourrait changer la donne…