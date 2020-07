OM : des clubs tapis dans l'ombre pour Florian Thauvin

La saison 2019/2020 de Florian Thauvin (27 ans) a été des plus frustrantes. Blessé et longtemps indisponible après avoir disputé son premier match de championnat le 1er septembre 2019 contre Saint-Etienne, le milieu offensif n’a pas eu le temps de savourer son retour à la compétition. Entré en jeu à onze minutes de la fin du match contre Amiens le 6 mars dernier, le champion du monde 2018 a ensuite été mis au repos forcé, crise du coronavirus oblige.

La suite après cette publicité

Depuis, l’ancien Bastiais ne cesse de cravacher et les échos sur sa préparation sont plus que positifs du côté du centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Sur le papier, André Villas-Boas peut se frotter les mains à l’idée de pouvoir enfin récupérer son atout offensif alors que se profile à l’horizon une saison alléchante, avec la Ligue des Champions au programme. Sauf que la situation contractuelle du joueur pourrait changer la donne.

Toujours aucune discussion avec l'OM

Thauvin est lié à l’OM jusqu’en 2021 et pour le moment, aucune discussion n'a été entamée en vue d’une prolongation. Et sur la Canebière, le président Jacques-Henri Eyraud cherche surtout à baisser ou à lisser les salaires de ses stars. Et pas à accorder des émoluments plus juteux. Les cas Dimitri Payet et Steve Mandanda en sont les meilleurs exemples. Sauf qu’à son âge, Thauvin n’a sans doute pas forcément envie de rogner ses 4 M€ annuels.

Ajoutez à cela la situation financière de l’OM obligeant les Phocéens à envisager un ou plusieurs gros départs, et vous obtenez un cocktail dont les habitués du mercato connaissent la saveur. Et selon L’Equipe, plusieurs équipes italiennes se tiennent prêtes à dégainer, surtout avec un mercato à rallonge (jusqu’au 5 octobre) qui se profile. « Certains clubs pourraient se positionner fin septembre, sur des montants autour de 15-20 M€ », a indiqué une source au quotidien. Et ça tombe plutôt bien puisque cette enveloppe correspond au tarif fixé par l’OM pour son joueur…