L'OM a fixé le prix de Florian Thauvin

Ça pendait au nez de l'OM. Incapable de redresser ses comptes à la fin de cette saison, le club phocéen a été sanctionné par l'UEFA pour non respect du fair-play financier. Il a reçu une amende de 3 M€ et va se voir retenir 15 % des revenus perçus en coupes d'Europe sur les deux prochaines saisons. De plus, 23 joueurs seulement vont pouvoir être inscrits sur la liste pour participer à la prochaine Ligue des Champions, au lieu des 25 habituels. Un handicap lorsque l'on sait qu'il faut encore trouver des sous afin de réaliser un mercato un peu digne de ce nom.

La suite après cette publicité

Il faudra faire du vide notamment chez les gros salaires, tout en gardant une équipe compétitive pour Villas-Boas et son staff technique. Kevin Strootman est ciblé, tout comme Valère Germain, ou encore Dimitri Payet. D'autres joueurs sont transférables à condition d'y mettre le prix. Bouna Sarr peut par exemple partir pour 15 M€ quand Morgan Sanson et Bouba Kamara seront libérés pour environ 40 M€. Le cas Florian Thauvin est lui épineux. En fin de contrat dans un an, il est invité à partir mais lui veut rester. Délicat...

L'OM lâchera Thauvin pour 20 M€

«Je te le dis, je reste» avait lâché le champion du monde dans un live Instagram à la fin du mois d'avril. Une déclaration qui n'augure rien de bon pour l'OM. Face au mur, les dirigeants ont fixé un prix assez bas, afin d'encourager les courtisans à se signaler. Ainsi d'après L'Equipe, 20 M€ seront suffisants pour convaincre les dirigeants marseillais de lâcher le gaucher de 27 ans. Un prix qui semble dérisoire lors qu'on se rappelle que Jacques-Henri Eyraud avait exigé 80 M€ à l'été 2018 lorsque Thauvin était au plus haut de sa valeur. Oui mais depuis, l'ailier a subi de nombreux pépins physiques et une saison presque blanche.

Avec seulement deux matches disputés lors de cet exercice de Ligue 1, Thauvin a nettement perdu en valeur, étant estimé maintenant à 32 M€ selon le site Transfermarkt. Au lieu de voir l'ancien Lillois partir libre dans un an, l'OM discutera pour une offre assez peu élevée, l'objectif étant tout de même de récupérer quelques pièces. Encore faut-il que le joueur accepte de quitter la Canebière où il est chez lui. André Villas-Boas aura aussi son mot à dire, lui qui a toujours été déterminé à récupérer Florian Thauvin la saison prochaine.