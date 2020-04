OM : Florian Thauvin tape du poing sur la table

Le mercato de l'Olympique de Marseille est plutôt compliqué à anticiper. Inquiété par le fair-play financier, le club du sud de la France a, aux dernières nouvelles, surtout besoin de vendre avant de pouvoir envisager de nouvelles arrivées. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que les dernières pistes annoncées dans le viseur du club restent des profils relativement peu onéreux, à l'image du Lorientais Jimmy Cabot. Et pour ce qui est des départs, plusieurs joueurs conservent une belle cote sur le mercato. C'est le cas de Florian Thauvin, et ce même s'il a manqué une bonne partie de la saison actuelle à cause de pépins physiques.

Avec un salaire de 422.000 euros bruts mensuels et un contrat qui expire en 2021, celui qu'on surnomme Flotov était donc un candidat clair à un départ. On a notamment parlé de lui du côté de Valence et de l'AS Roma ces dernières semaines. Mais le principal intéressé s'était jusqu'ici montré assez discret dans les médias. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour éclaircir les doutes concernant son avenir, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

« Je reste »

« Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson, tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? », a ainsi expliqué le numéro 26 du club phocéen dans un live Instagram avec l'humoriste Malik Bentalha.

Visiblement agacé par les rumeurs concernant son avenir, Thauvin a donc été très clair : il sera toujours joueur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Une nouvelle "recrue" pour André Villas-Boas, qui n'a pu s'appuyer sur lui qu'à deux reprises pour sa première saison sur le banc de l'Orange Vélodrome. Si Jacques-Henri Eyraud et compagnie veulent remplir les caisses du club, il faudra donc se séparer d'autres joueurs...