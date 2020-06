L'OM fixe un prix exorbitant pour Bouna Sarr

Depuis la fin actée du championnat et malgré une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille vit des moments compliqués. Les Phocéens ont perdu leur directeur sportif, Andoni Zubizarreta, ont failli voir partir leur entraîneur André Villas-Boas, et attendent toujours les éventuelles sanctions du fair-play financier et de passer devant la direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG) pour savoir à quelle sauce ils seront mangés.

La suite après cette publicité

Concernant le head of footballl (le directeur sportif) et le head of business (l'homme qui s'occupera des finances), rien ne semble avoir été tranché pour le moment alors que le mercato franco-français est déjà ouvert. Peut-être que l'OM attend les décisions des deux instances susmentionnées. En attendant, la donne est claire pour les Marseillais en cet été. S'ils se sont positionnés sur Hassane Kamara (Reims), Mbaye Niang (Rennes) et Pape Gueye (Watford), ils devront vendre.

L'OM veut 15 M€

Ainsi, tout le monde, ou presque, est sur le marché. Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Maxime Lopez, Morgan Sanson et probablement Bouna Sarr font figure de favoris pour quitter les dauphins du Paris Saint-Germain cette année. Concernant l'ailier de formation, repositionné au poste de latéral droit, sous contrat jusqu'en 2022, plusieurs clubs sont intéressés. L'Atlético de Madrid a activé la piste, West Ham l'aime beaucoup tout comme un club allemand.

Depuis un long moment maintenant, on annonce le joueur de 28 ans avec insistance en Espagne, vers le FC Séville. Dans son édition du jour, Estadio Deportivo parle plutôt du Betis. Le quotidien explique en revanche que, pour le moment, il n'y a rien avec le club andalou. Mais nous apprenons tout de même quelque chose : l'Olympique de Marseille a fixé son départ à 15 millions d'euros ! Une très belle somme puisque les Phocéens l'avaient récupéré contre deux millions d'euros, à Metz, en 2015. Reste à savoir si l'OM réussira à le vendre à ce prix...