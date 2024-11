J4 : le classement complet de la Ligue Europa

Alors que mardi et mercredi se tenait la quatrième journée de la Ligue des Champions, ce jeudi on avait le droit à la quatrième journée de la Ligue Europa 2024/2025. L’occasion de voir les deux clubs français, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais en action. Les deux équipes restaient respectivement sur des revers contre Ferencvaros (1-0) et Besiktas (1-0).

Cette fois, Nice a affronté Twente et n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 2-2. Les Aiglons sont désormais à la 31e place avec 2 points sur 12 possibles. De son côté, l’Olympique Lyonnais s’est déplacé à Hoffenheim et a concédé un match nul 2-2 en toute fin de match. Les Gones sont désormais 9e avec 7 points. A noter que la Lazio est première avec 12 points. Manchester United pointe au 15e rang avec 6 point.